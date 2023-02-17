«Демарш, а не угроза!»: Роднина о словах Плющенко про уход из России его фигуристок

Решения по возможному переходу в другие сборные будут принимать родители юных фигуристок, а не Плющенко, сказала в эфире НСН Ирина Роднина.

Высказывания Евгения Плющенко о возможном переходе юных фигуристов «в другие страны» могло быть сделано на эмоциях, предположила в интервью НСН трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Прославленный фигурист возмутился судейством на юниорском первенстве России в отношении его воспитанниц. Плющенко допустил переход спортсменок в другие сборные, раз они не нужны российскому фигурному катанию.

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«Я думаю, это сказано на эмоциях, от обиды какой-то или недопонимания. Если даже что-то такое случится, это что – угроза? Правильнее это назвать демаршем. Решение будет принимать не Плющенко, а родители этих спортсменов, раз они юниоры. При этом, в наше время, когда я выступала, мы обсуждать оценки судей вообще не имели права. Сейчас, наверное, другая ситуация», - сказал Роднина.

При этом она отметила, что сегодня невозможно отследить, какой именно из судей ставит неправильные баллы.

«Даже на самых крупных соревнованиях бывали такие проблемы. В наше время было четко видно, какой судья что ставит, а сейчас все это так завуалировано, что достаточно сложно указать на ошибку какого-то судьи. Раньше каждый судья отвечал за свою оценку, теперь коллективное решение в цифрах», - заключила собеседница НСН.
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Воспитанницы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли на юниорском первенстве России, соответственно, второе и четвёртое места. При этом Титова очень удивилась заниженным оценкам.

После этого двукратный олимпийский чемпион заявил, что «будет переход в другие страны», если его спортсменов продолжат засуживать. По словам Плющенко, соответствующих предложений много, но пока от них отказывались.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Фигурное КатаниеЕвгений ПлющенкоИрина Роднина
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