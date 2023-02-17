«Демарш, а не угроза!»: Роднина о словах Плющенко про уход из России его фигуристок

Высказывания Евгения Плющенко о возможном переходе юных фигуристов «в другие страны» могло быть сделано на эмоциях, предположила в интервью НСН трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Прославленный фигурист возмутился судейством на юниорском первенстве России в отношении его воспитанниц. Плющенко допустил переход спортсменок в другие сборные, раз они не нужны российскому фигурному катанию.