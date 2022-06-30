Шотландия и Уэльс недовольны необходимостью финансировать Украину

Кабинет министров Шотландии предупредил официальный Лондон, что финансирование украинских военных не должно рассматриваться в дальнейшем как прецедент. Об этом заявила министр финансов Шотландии Кейт Форбс, сообщает газета The Daily Telegraph.

По словам Форбс, также недопустимо со стороны британского правительства перекладывать такие расходы на региональные власти королевства.

Как отмечается, глава Минфина Уэльса Ребекка Эванс также поддержала коллегу из Шотландии, заявив, что её регион вынужден был ради помощи Украине пожертвовать свои средства, предназначавшиеся для здравоохранения и образования.