Шотландия и Уэльс недовольны необходимостью финансировать Украину

Кабинет министров Шотландии предупредил официальный Лондон, что финансирование украинских военных не должно рассматриваться в дальнейшем как прецедент. Об этом заявила министр финансов Шотландии Кейт Форбс, сообщает газета The Daily Telegraph.

По словам Форбс, также недопустимо со стороны британского правительства перекладывать такие расходы на региональные власти королевства.

Как отмечается, глава Минфина Уэльса Ребекка Эванс также поддержала коллегу из Шотландии, заявив, что её регион вынужден был ради помощи Украине пожертвовать свои средства, предназначавшиеся для здравоохранения и образования.

Джонсон: «Вечеринка» для российских углеводородов закончилась

В среду британский премьер Борис Джонсон сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в размере 1 млрд фунтов стерлингов. При этом он уточнил, что 95 млн фунтов поступит из бюджетов Шотландии и Уэльса.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине приведут к нестабильности.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ВеликобританияУкраинаФинансированиеШотландия
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