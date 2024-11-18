Шольц: Зеленского не пригласили на саммит G20

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит «Большой двадцатки» (G20) в текущем году, сообщает DPA.

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Об этом он заявил до вылета на саммит. Канцлер отметил, что он ранее выступал за приглашение Зеленского. То, что этого не произошло, свидетельствует о том, «какие серьезные вызовы стоят перед нами», отметил Шольц.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Michael Bridgen
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийГерманияШольцСаммит G20

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