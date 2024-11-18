Шольц: Зеленского не пригласили на саммит G20

Об этом он заявил до вылета на саммит. Канцлер отметил, что он ранее выступал за приглашение Зеленского. То, что этого не произошло, свидетельствует о том, «какие серьезные вызовы стоят перед нами», отметил Шольц.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

