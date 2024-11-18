Шольц: Зеленского не пригласили на саммит G20
18 ноября 202401:30
Глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит «Большой двадцатки» (G20) в текущем году, сообщает DPA.
Об этом он заявил до вылета на саммит. Канцлер отметил, что он ранее выступал за приглашение Зеленского. То, что этого не произошло, свидетельствует о том, «какие серьезные вызовы стоят перед нами», отметил Шольц.
Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru