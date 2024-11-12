Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20

Делегацию России на саммите «Большой двадцатки» (G20) возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом в своём Telegram-канале заявил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Марат Бердыев.

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По его словам, Лавров возглавит российскую делегацию «по поручению президента РФ Владимира Путина».

«Встреча лидеров крупнейших мировых экономик пройдёт в Бразилии уже на следующей неделе - 18-19 ноября», - напомнил Бердыев.

Ранее Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, так как не хочет срывать мероприятие, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БразилияСаммит G20РоссияСергей Лавров

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