Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20
12 ноября 202417:47
Делегацию России на саммите «Большой двадцатки» (G20) возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом в своём Telegram-канале заявил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Марат Бердыев.
По его словам, Лавров возглавит российскую делегацию «по поручению президента РФ Владимира Путина».
«Встреча лидеров крупнейших мировых экономик пройдёт в Бразилии уже на следующей неделе - 18-19 ноября», - напомнил Бердыев.
Ранее Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, так как не хочет срывать мероприятие, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru