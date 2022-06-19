Шольц заявил о намерении устранить проблемы с «Северным потоком»

Правительство Германии сделает все для того, чтобы технические причины ограничения поставок по российскому трубопроводу «Северный поток» были устранены, сообщает DPA со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Во Франции заявили о прекращении получения газа из России по трубопроводу

По его словам, заметно «технически обоснованное» сокращение поставок газа в страну, а также ряд других западноевропейских стран.

Объемы прокачки газа во Францию, Италию, Австрию и Германию снизились на фоне решения российского «Газпрома» приостановить работу газотурбин трубопровода «Северный поток» из-за проблем с ремонтом.

Европа вынуждена использовать запасы газа, созданные для потребления в пик зимнего сезона, из-за сокращения поставок топлива из России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазСеверный ПотокГермания
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