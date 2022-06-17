Во Франции заявили о прекращении получения газа из России по трубопроводу
Франция перестала получать газ из России по трубопроводу. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на газотранспортную компанию GRTGaz.
«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с "прекращением физического потока между Францией и Германией"», — отмечается в сообщении.
По данным СМИ, примерно 17% российского газа Франция получает через газопровод или на танкерах-газовозах.
Прекращение поставок топлива связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».
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