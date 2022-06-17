Во Франции заявили о прекращении получения газа из России по трубопроводу

Франция перестала получать газ из России по трубопроводу. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на газотранспортную компанию GRTGaz.

«Газпром» предупредил австрийскую OMV и французскую Engie о сокращении поставок газа

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с "прекращением физического потока между Францией и Германией"», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, примерно 17% российского газа Франция получает через газопровод или на танкерах-газовозах.

Прекращение поставок топлива связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазФранция
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