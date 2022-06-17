Во Франции заявили о прекращении получения газа из России по трубопроводу

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с "прекращением физического потока между Францией и Германией"», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, примерно 17% российского газа Франция получает через газопровод или на танкерах-газовозах.

Прекращение поставок топлива связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».

