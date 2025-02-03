«Большой кризис»: В Германии заявили, что ФРГ не готова к торговой войне с США
Уже сегодня в Германии наблюдается большой кризис, поскольку ФРГ сильно зависит от торговли товарами на мировой рынок, отметил в эфире НСН Ульрих Зингер.
Экономика Германии не готова к торговой войне США с Евросоюзом, именно ФРГ понесет главное бремя от нее, заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.
Ранее вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что европейские страны готовы ввести пошлины против США, если американский президент Дональд Трамп обложит пошлинами товары из ЕС. По его словам, немецкая экономика является самой уязвимой в Европе. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону. Президент США уже подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Зингер отметил, что Трамп будет «дожимать» ЕС и дальше.
«Экономика Германии не готова к такой войне. Мы вообще не готовы на какую-то войну, в том числе экономическую. Наши власти постоянно делают очень плохую политику для Германии, и Америка это чувствует и видит. И поэтому, конечно, они стараются делать то, что для них хорошо. Америка хочет, чтобы наша экономика уходила туда (в США - ред. НСН). Там энергия, ресурсы дешевые, и сейчас уже ушли очень многие компании туда. США будут дожимать дальше, пока это работает. Надо смотреть на свои интересы и потом договориться... Если выборы у нас будут в феврале (досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля – ред. НСН), это может изменить все. И отношения с Америкой тоже могут улучшиться. Просто сейчас такая ситуация. Политики, как Шольц и так далее, не очень уважают Трампа, и Трамп на это отвечает очень сильно», - сказал Зингер.
Он отметил, что Германия понесет главное бремя от торговой войны США и ЕС и подчеркнул, что уже сегодня в стране наблюдается большой кризис.
«Конечно, Германия. Мы зависим от того, что мы продаем наши продукты. Америка уже говорит, что немецкие машины можно построить и в Америке. У нас большой кризис, и сейчас уже практически никто не покупает немецкие машины. Китай продает свои машины, в Москве ездят китайские машины, наши не видно. Были BMW, Mercedes, Audi, а сейчас их нет. Германия зависит от того, что мы можем продавать не в Германии, но и в Европе, и везде на мир. В частности, Америка у нас масштабный партнер», - добавил собеседник агентства.
В Евросоюзе опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Глава Европарламента Роберта Метсола заявляла польскому агентству РАР, что ЕС должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары, передает «Радиоточка НСН».
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