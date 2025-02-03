«Большой кризис»: В Германии заявили, что ФРГ не готова к торговой войне с США

Экономика Германии не готова к торговой войне США с Евросоюзом, именно ФРГ понесет главное бремя от нее, заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.

Ранее вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что европейские страны готовы ввести пошлины против США, если американский президент Дональд Трамп обложит пошлинами товары из ЕС. По его словам, немецкая экономика является самой уязвимой в Европе. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону. Президент США уже подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Зингер отметил, что Трамп будет «дожимать» ЕС и дальше.