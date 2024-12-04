Шольц после поездки в Киев отказался разрешать Украине удары вглубь РФ

Выступая в бундестаге после поездки в Киев он указал, что считает свой отказ разрешать дальнобойные удары вглубь России является правильными решением.

«Мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории. Это же касается крылатых ракет», - подчеркнул политик.

Канцлер добавил, что продолжит делать всё, чтобы не допустить эскалации и «войны между Россией и НАТО».

Ранее Шольц в своих соцсетях обратился к президенту РФ Владимиру Путину и заявил о намерении продолжать поддержку Украины, сообщает RT.