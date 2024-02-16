Шольц заявил, что Германия готовит новый военный пакет помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готовит для передачи Киеву новый военный пакет стоимостью 1,1 млрд евро, сообщает РИА Новости.

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На совместной пресс-конференции с президентом Укараины Владимиром Зеленским он рассказал, что в него войдут гаубицы, боеприпасов для артиллерии и системы ПВО.

«Это поставка 36 самоходных и колёсных гаубиц из промышленных запасов, 120 000 артиллерийских боеприпасов, две дополнительные системы ПВО Skynex и крайне необходимые ракеты для Iris-T», - уточнил Шольц.

Ранее Шольц и Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Spiegel
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