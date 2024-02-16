Шольц заявил, что Германия готовит новый военный пакет помощи Украине

На совместной пресс-конференции с президентом Укараины Владимиром Зеленским он рассказал, что в него войдут гаубицы, боеприпасов для артиллерии и системы ПВО.

«Это поставка 36 самоходных и колёсных гаубиц из промышленных запасов, 120 000 артиллерийских боеприпасов, две дополнительные системы ПВО Skynex и крайне необходимые ракеты для Iris-T», - уточнил Шольц.

Ранее Шольц и Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

