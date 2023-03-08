Шольц заверил, что продолжит говорить с Путиным об Украине
Глава немецкого правительства Олаф Шольц во время встречи с согражданами в Котбусе сообщил, что последний год много раз и подолгу говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным об Украине.
По его словам, он продолжить это делать, несмотря на имеющиеся разногласия. Канцлер отметил, что не может быть речи о навязанном Россией мире на Украине.
Ранее президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры выразили готовность продолжать санкционную политику в отношении России.
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