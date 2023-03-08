Шольц заверил, что продолжит говорить с Путиным об Украине

Глава немецкого правительства Олаф Шольц во время встречи с согражданами в Котбусе сообщил, что последний год много раз и подолгу говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным об Украине.

Без шансов устоять. Шольцу придется вооружать Украину

По его словам, он продолжить это делать, несмотря на имеющиеся разногласия. Канцлер отметил, что не может быть речи о навязанном Россией мире на Украине.

Ранее президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры выразили готовность продолжать санкционную политику в отношении России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаГерманияШольц
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