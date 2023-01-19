Шольц выступил за неудачу России в боевых действия на Украине

«Мы продолжим поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», – сказал глава правительства Германии. По его словам, Москва должна потерпеть неудачу в боевых действиях, чтобы завершить конфликт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала врожденным уродством Шольца его слова о России. «Шольц: «Россия должна проиграть». Врождённое уродство Шольца», — заявила она.

