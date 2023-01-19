Шольц выступил за неудачу России в боевых действия на Украине
Конфликт вокруг Украины завершится, если Россия потерпит неудачу в ходе боевых действий, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Мы продолжим поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», – сказал глава правительства Германии. По его словам, Москва должна потерпеть неудачу в боевых действиях, чтобы завершить конфликт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала врожденным уродством Шольца его слова о России. «Шольц: «Россия должна проиграть». Врождённое уродство Шольца», — заявила она.
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