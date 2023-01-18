Шольц: Берлин стремится не допустить прямого конфликта России и НАТО

Германия продолжает поддерживать Украину, но в то же время стремится не допустить прямого столкновения России и НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклетвэйту.

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Отвечая на вопрос о возможных поставках немецких танков на Украину, канцлер заявил, что ведет переговоры по этому вопросу с союзниками. По его словам, подобные действия должны быть согласованы Берлином с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Ранее в Германии допустили поставки Украине танков Leopard, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияНАТОГерманияШольц
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