Шольц: Берлин стремится не допустить прямого конфликта России и НАТО

Отвечая на вопрос о возможных поставках немецких танков на Украину, канцлер заявил, что ведет переговоры по этому вопросу с союзниками. По его словам, подобные действия должны быть согласованы Берлином с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Ранее в Германии допустили поставки Украине танков Leopard, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

