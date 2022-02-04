Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца пройдут 15 февраля

По его словам, в этот день состоятся «субстантивные двусторонние переговоры» немецкого политика с российским лидером Владимиром Путиным, после которых пройдёт пресс-конференция.

Ранее в интервью немецким СМИ канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что принятие новых стран Восточной Европы в НАТО в настоящее время не планируется, сообщает «Свободная пресса».