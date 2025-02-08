Шольц: В случае введения США пошлин ЕК отреагирует в течение нескольких часов

Если анонсированное президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на товары из Евросоюза начнет действовать, Европейская комиссия сможет отреагировать на это в течение нескольких часов. Об этом в интервью медиагруппе «RedaktionsNetzwerk Deutschland» заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом он подчеркнул, что делает «ставку на сотрудничество, а не на конфронтацию». По словам Шольца, глобализация выгодна для Германии как для страны с развитой промышленностью. Он отметил, что ФРГ ориентирована на экспорт. Политик добавил, что такое положение дел должно сохраняться и дальше.