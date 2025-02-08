Шольц: В случае введения США пошлин ЕК отреагирует в течение нескольких часов

Если анонсированное президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на товары из Евросоюза начнет действовать, Европейская комиссия сможет отреагировать на это в течение нескольких часов. Об этом в интервью медиагруппе «RedaktionsNetzwerk Deutschland» заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом он подчеркнул, что делает «ставку на сотрудничество, а не на конфронтацию». По словам Шольца, глобализация выгодна для Германии как для страны с развитой промышленностью. Он отметил, что ФРГ ориентирована на экспорт. Политик добавил, что такое положение дел должно сохраняться и дальше.

Согласно опросу, менее 20% немцев считают, что ФРГ идет верным путем

1 февраля Дональд Трамп сообщил, что планирует ввести импортные пошлины против товаров из ЕС, так как Брюссель, по мнению американского лидера, негативно относится к Вашингтону. Однако представитель ЕК сообщил «РИА Новости», что в ЕС не располагают сведениями об установлении США доппошлин на европейские товары, но готовы «решительно отреагировать» в случае их введения.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН заявил, что экономика Германии не готова к торговой войне США с Евросоюзом, и именно ФРГ понесет главное бремя от нее.

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ФОТО: AP / ТАСС
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