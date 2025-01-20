Согласно опросу, менее 20% немцев считают, что ФРГ идет верным путем

Только 18% немцев считают, что Германия находится на верном пути, что является самым низким показателем за 10 лет, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos.

В материале уточняется, что «даже не каждый пятый немец, а лишь 18%» убеждены, что Германия идет верным путем. При этом издание отмечает, что такого пессимистичного настроя среди граждан ФРГ не наблюдалось уже десять лет.

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По данным исследования, 27% респондентов позитивно оценивают состояние немецкой экономики, это на 11% меньше по сравнению с 2023 годом.

Среди самых серьезных вопросов немцы отмечают миграцию (35%), бедность и социальное неравенство (33%), а также инфляцию (31%). При этом количество немцев, обеспокоенных военными конфликтами, выросло на 10% и составило 26%.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что позиция американского бизнесмена Илона Маска угрожает демократическому развитию Европы, поскольку миллиардер оказывает поддержку крайне правым партиям в различных странах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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