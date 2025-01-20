Согласно опросу, менее 20% немцев считают, что ФРГ идет верным путем

Только 18% немцев считают, что Германия находится на верном пути, что является самым низким показателем за 10 лет, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos.

В материале уточняется, что «даже не каждый пятый немец, а лишь 18%» убеждены, что Германия идет верным путем. При этом издание отмечает, что такого пессимистичного настроя среди граждан ФРГ не наблюдалось уже десять лет.