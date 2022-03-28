Шольц рассказал, когда Германия откажется от российской нефти

Также по его словам, чтобы как можно быстрее стать независимыми от импорта газа из России, будут подготовлены технические условия для этого.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейские страны смогут отказаться от поставок российского газа в течение пары лет.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.

