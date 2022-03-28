Шольц рассказал, когда Германия откажется от российской нефти

Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России в 2022 году, сообщает RT со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

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Также по его словам, чтобы как можно быстрее стать независимыми от импорта газа из России, будут подготовлены технические условия для этого.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейские страны смогут отказаться от поставок российского газа в течение пары лет.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ГерманияГазНефть
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