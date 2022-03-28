Болгария не получала требований платить за газ РФ в рублях
Болгария не получала от России требований оплачивать поставки газа в рублях, сообщают «Известия» со ссылкой на министра энергетики страны Александра Николова.
«Подобного требования официально не поступало ни в компанию «Булгаргаз», ни в «Булгартрансгаз», ни в министерство энергетики, ни в Болгарский энергетический холдинг», — заявил он.
«Болгария является частью Евросоюза, и после введения санкций против РФ и принятия коллективного решения наша страна будет его соблюдать», — отметил глава Минэнерго.
По его словам, даже в случае остановки поставок российского газа Болгария ведет переговоры с поставщиками сжиженного газа, с возможными контрагентами — Египтом, Ливией, США.
Отказ Европы от российского газа и переход на американское топливо может вызвать глобальную климатическую катастрофу. Такое заявление сделала старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан британской газете The Guardian.
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