Болгария не получала требований платить за газ РФ в рублях

«Подобного требования официально не поступало ни в компанию «Булгаргаз», ни в «Булгартрансгаз», ни в министерство энергетики, ни в Болгарский энергетический холдинг», — заявил он.

«Болгария является частью Евросоюза, и после введения санкций против РФ и принятия коллективного решения наша страна будет его соблюдать», — отметил глава Минэнерго.

По его словам, даже в случае остановки поставок российского газа Болгария ведет переговоры с поставщиками сжиженного газа, с возможными контрагентами — Египтом, Ливией, США.

Отказ Европы от российского газа и переход на американское топливо может вызвать глобальную климатическую катастрофу. Такое заявление сделала старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан британской газете The Guardian.

