Шольц призвал Запад помочь Украине создать сильную армию
10 февраля 202503:01
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что западным странам следует помочь Киеву создать сильную армию, сообщает РИА Новости.
Он указал, что экономика Украины не позволит ей финансировать «армию такого масштаба, который ей нужен для самообороны».
Ранее Шольц призвал Европу увеличить расходы на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru