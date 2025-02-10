Шольц призвал Запад помочь Украине создать сильную армию

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что западным странам следует помочь Киеву создать сильную армию, сообщает РИА Новости.

Шольц считает преждевременной дискуссию о миротворческой миссии на Украине

Он указал, что экономика Украины не позволит ей финансировать «армию такого масштаба, который ей нужен для самообороны».

Ранее Шольц призвал Европу увеличить расходы на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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