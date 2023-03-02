Шольц призвал Германию поставить на поток производство боеприпасов

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге заявил, что Германии необходимо поставить на поток производство оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Главной целью инициативы, по словам Шольца, является «обеспечение мира и свободы в Европе». При этом политик отметил, что данная инициатива в случае ее одобрения потребует дополнительного финансирования.

Он подчеркнул, что у Германии есть возможность «защитить Европу», и это намерение является выводом прошедшего года «рубежа новых времен» после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее генеральный директора машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что немецкие власти отправили Киеву две новых системы противоракетной обороны, тем самым оставив жителей страны незащищенными от атак с воздуха.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияШольц
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