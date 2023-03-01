Германия поставила Киеву системы ПВО в ущерб собственной безопасности

По его словам, этими системами ПВО можно было защитить Берлин, однако Skynex и Skyranger отдали Украине. Паппергера пожаловался, что столица Германии осталась без защиты. Он также отметил, что, если бы на территории ФРГ произошел военный конфликт, власти не смогли бы ее защитить без помощи США, так в стране ощущается нехватка во всех сферах обороны.

Ранее в Германии заявили, что если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории, а также начнет склонять украинского президента Владимира Зеленского к переговорам.

