Путин и Трамп договорились о создании экспертных групп по Украине
В ходе телефонного разговора президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсудили пути прекращения конфликта на Украине, сообщили в Белом доме.
«Этот конфликт не должен был начинаться и должен был быть завершен давно с помощью искренних и добросовестных мирных усилий», — сказано в заявлении.
В нем отмечается, что мирное решение будет включать прекращение огня в энергетической сфере и проведение технических переговоров о введении морского перемирия в Черном море. Переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке. Лидеры подтвердили свою решимость продолжать усилия по урегулированию украинского кризиса в двустороннем формате.
Помимо этого, Путин и Трамп обсудили важность улучшения двусторонних отношений между Россией и США, что, по их мнению, принесет значительные экономические и геополитические выгоды. Лидеры также подчеркнули необходимость прекращения распространения стратегического оружия и выразили мнение, что Иран не должен обладать возможностью уничтожить Израиль, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru