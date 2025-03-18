Путин и Трамп договорились о создании экспертных групп по Украине

В нем отмечается, что мирное решение будет включать прекращение огня в энергетической сфере и проведение технических переговоров о введении морского перемирия в Черном море. Переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке. Лидеры подтвердили свою решимость продолжать усилия по урегулированию украинского кризиса в двустороннем формате.

Помимо этого, Путин и Трамп обсудили важность улучшения двусторонних отношений между Россией и США, что, по их мнению, принесет значительные экономические и геополитические выгоды. Лидеры также подчеркнули необходимость прекращения распространения стратегического оружия и выразили мнение, что Иран не должен обладать возможностью уничтожить Израиль, передает «Радиоточка НСН».

