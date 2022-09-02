Шольц отверг возможность прекращения импорта газа из России
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа, несмотря на то, что в настоящее время поставляются лишь его небольшие объёмы, сообщает РИА Новости.
По его словам, не следует излишне усложнять себе жизнь. Как отметил Шольц, ФРГ своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для сжиженного природного газа.
Напомним, группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию вблизи Любмина с требованиями как можно скорее запустить трубопровод «Северный поток — 2». По их словам, они имеют право пользоваться газом трубопровода, так как объект построили на их налоги.
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