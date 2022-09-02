Шольц отверг возможность прекращения импорта газа из России

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа, несмотря на то, что в настоящее время поставляются лишь его небольшие объёмы, сообщает РИА Новости.

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По его словам, не следует излишне усложнять себе жизнь. Как отметил Шольц, ФРГ своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для сжиженного природного газа.

Напомним, группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию вблизи Любмина с требованиями как можно скорее запустить трубопровод «Северный поток — 2». По их словам, они имеют право пользоваться газом трубопровода, так как объект построили на их налоги.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазГерманияШольц
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