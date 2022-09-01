Еврокомиссия: Тринадцать стран ЕС отрезаны от российского газа

Тринадцать стран Евросоюза полностью или частично отрезаны от поставок газа из России. Об этом заявила заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента.

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«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», - приводит РИА Новости слова замглавы директората ЕК.

По ее словам, риск перебоев в поставках топлива «очень сильный» и продолжает расти, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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