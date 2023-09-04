Шольц опубликовал фото с пиратской повязкой
4 сентября 202313:17
Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в своих соцсетях фотографию с пиратской повязкой.
Политик закрыл ей правый глаз, который травмировал в результате падения в ходе занятий спортом.
«С нетерпением жду мемов. Спасибо за добрые пожелания. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле!» — написал Шольц.
Ранее стало известно, что глава правительства ФРГ упал во время пробежки. Его визит в город Херинген, запланированный на 3 сентября, был отменен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru