Шольц опубликовал фото с пиратской повязкой

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в своих соцсетях фотографию с пиратской повязкой.

Политик закрыл ей правый глаз, который травмировал в результате падения в ходе занятий спортом.



«С нетерпением жду мемов. Спасибо за добрые пожелания. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле!» — написал Шольц.

Ранее стало известно, что глава правительства ФРГ упал во время пробежки. Его визит в город Херинген, запланированный на 3 сентября, был отменен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

