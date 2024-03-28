Шольц: Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в России
Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил изданию Märkische Allgemeine Zeitung Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
На вопрос о том, знала ли немецкая разведка, что в России планируется теракт, глава правительства Германии ответил отрицательно.
«Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения», – отметил Шольц.
Ранее стало известно, что российское посольство в США не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц: Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в России
- Военные РФ подбили танк Abrams на авдеевском направлении
- Подоляк заявил о стагнации ВСУ
- В КНР начинаются продажи первого электромобиля Xiaomi
- Аналитик: Некоторым россиянам с 1 апреля увеличат пенсии на 7,5%
- Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО
- СМИ: «Аэрофлот» переводит бортпроводников на российские планшеты
- СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам
- Песков: Спецслужбы постоянно докладывают о расследовании теракта в «Крокусе»
- Путин не исключил расширение круга пользователей «Пушкинской карты»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru