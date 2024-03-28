Шольц: Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в России

Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил изданию Märkische Allgemeine Zeitung Канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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На вопрос о том, знала ли немецкая разведка, что в России планируется теракт, глава правительства Германии ответил отрицательно.

«Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения», – отметил Шольц.

Ранее стало известно, что российское посольство в США не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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