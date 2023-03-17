Шольц не стал прогнозировать, когда может закончиться конфликт вокруг Украины

ФРГ продолжит поддерживать Киев в политической, гуманитарной, финансовой сфере, а также оружием, сообщил Handelsblatt глава немецкого правительства Олаф Шольц.

Шольц: Конфликт на Украине будет длиться долго

При этом он не стал прогнозировать, когда может закончиться конфликт. Канцлер отметил, что необходимо настраиваться на то, что «война будет более долгой».

Ранее Шольц заявил, что на саммите Евросоюза будет достигнута договоренность о бесперебойных поставках оружия украинской армии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияСпецоперацияУкраинаШольц

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