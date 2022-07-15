Пентагон: США не владеют данными о передаче Киевом вооружений третьей стороне

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не имеют данных о передаче Украиной вооружения третьей стороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

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Также сообщается, что Вашингтон не отслеживает, куда конкретно попадают переданные Киеву вооружения.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:УкраинаСШАПентагон
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