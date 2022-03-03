Сербия подпишет с Россией газовый контракт на 10 лет

Сербия будет получать российский газ по цене 270 долларов за тысячу кубометров до 1 июня, к этому времени будет подписан газовый контракт на 10 лет, сообщил агентству Танюг генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

По его словам, российская сторона выполняет все обязательства по договору, об объемах газа не стоит беспокоиться.

Газ в Европе побил исторический рекорд, достигнув $2227 за тысячу кубометров

Также Баятович отметил, что цены на газ в стране не будут повышаться, чтобы сохранить уровень жизни граждан и экономики в целом.

Ранее западные страны ввели санкции против России в связи с военной операцией РФ на Украине. Ограничения касаются финансового, оборонного секторов, космической отрасли. Некоторые государства не стали поддерживать антироссийские санкции: в частности, об этом объявили Китай, Бразилия, Индия, Сербия и ряд других стран.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
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