Сербия подпишет с Россией газовый контракт на 10 лет

Сербия будет получать российский газ по цене 270 долларов за тысячу кубометров до 1 июня, к этому времени будет подписан газовый контракт на 10 лет, сообщил агентству Танюг генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

По его словам, российская сторона выполняет все обязательства по договору, об объемах газа не стоит беспокоиться.