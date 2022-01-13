Шойгу: возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут выведены из Казахстана до 19 января включительно, сообщает ТАСС.
По его словам, был организован воздушный мост, для чего задействовали более 80 самолётов военно-транспортной авиации, с помощью которых в Республику были доставлены миротворцы ОДКБ из Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана и России.
Также Шойгу рассказал Путину о деятельности миротворцев ОДКБ в Казахстане.
«Приняли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность: это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность государства», - уточнил глава Минобороны РФ.
Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы, связанные с началом согласованного вывода из республики контингентов стран - членов ОДКБ.
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