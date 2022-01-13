Шойгу: возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут выведены из Казахстана до 19 января включительно, сообщает ТАСС.

Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января

По его словам, был организован воздушный мост, для чего задействовали более 80 самолётов военно-транспортной авиации, с помощью которых в Республику были доставлены миротворцы ОДКБ из Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана и России.

Также Шойгу рассказал Путину о деятельности миротворцев ОДКБ в Казахстане.

«Приняли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность: это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность государства», - уточнил глава Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы, связанные с началом согласованного вывода из республики контингентов стран - членов ОДКБ.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КазахстанОДКБМиротворцыМинобороны РФСергей Шойгу
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