Шойгу приказал помочь в ликвидации последствий землетрясения в Сирии
Российский министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о содействии Сирийской Арабской Республике в ликвидации последствий землетрясения и помощи пострадавшим от стихийного бедствия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, для выполнения приказа было сформировано 10 сводных отрядов, состоящих из военнослужащих группировки Вооруженных сил России в Сирии. Они уже начали разбирать завалы, искать пострадавших и оказывать им медпомощь.
Всего в работах задействованы свыше 300 военных и 60 единиц военной и спецтехники. Также российские войска организовали пункты выдачи гуманитарной помощи в городах Латакия, Хама и Алеппо и в населенных пунктах Бустан-Эль-Баша, Стаму и Джебла.
Ранее президент России Владимир Путин по телефону выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции. Об этом сообщило агентство НСН.
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