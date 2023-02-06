Путин подтвердил Эрдогану готовность РФ оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения
Президент России Владимир Путин по телефону выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что российский лидер подтвердил готовность немедленно оказать необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, по соответствующим каналам уже были переданы конкретные предложения.
«Президент Турции тепло поблагодарил Владимира Путина за столь оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что даёт указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей», - добавили в пресс-службе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонную беседу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Он выразил соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и подтвердил готовность России оказать необходимую помощь, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Зеленский предложил Малюка на пост главы СБУ
- На Украине списали 11 миллионов изданий на русском языке
- Минфин: Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей
- Глава Тувы обратится в Минобороны из-за жалобы мобилизованных на побои в ДНР
- Эстония повышает уровень расходов на оборону
- «Вдруг бы выиграл с рэпом?»: Захарова о перспективах Зеленского в Сан-Ремо
- Норвегия пообещала перечислять Украине по 1,5 млрд евро ежегодно
- Астрономы обнаружили новые спутники Юпитера
- Минтруд обновил список профессий для альтернативной службы
- СМИ: США могут ввести пошлину в 200% на российский алюминий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru