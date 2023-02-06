Путин подтвердил Эрдогану готовность РФ оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения

Президент России Владимир Путин по телефону выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

Российские спасатели отправляются в Сирию

В сообщении говорится, что российский лидер подтвердил готовность немедленно оказать необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, по соответствующим каналам уже были переданы конкретные предложения.

«Президент Турции тепло поблагодарил Владимира Путина за столь оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что даёт указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей», - добавили в пресс-службе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонную беседу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Он выразил соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и подтвердил готовность России оказать необходимую помощь, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинЗемлетрясениеТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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