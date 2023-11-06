Шиитские группировки Ирака атаковали четыре базы США
«Исламское сопротивление Ирака», в состав которого входят шиитские вооруженные формирования, сообщило об атаке четырех военных баз США на Ближнем Востоке.
В заявлении формирований говорится об ударах по двум базам в Ираке и еще двум - в Сирии. Об этом пишет РИА Новости.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. В Вашингтоне пока не комментировали ситуацию.
Центральное командование вооруженных сил США ранее заявило, что за последние недели в результате участившихся атак на военные базы пострадали 20 американских военнослужащих.
В воскресенье, 4 ноября, протестующие пытались проникнуть на территорию авиабазы США Инджирлик в турецкой провинции Адана. Силы безопасности применили водометы для разгона толпы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru