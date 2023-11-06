СМИ: Дроны атаковали базы США после визита Блинкена в Ирак
Шиитские группировки Ирака попытались атаковать с помощью беспилотников две военные базы США. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник.
«Два беспилотника атаковали военную базу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар прошлой ночью и сегодня на рассвете», — указал собеседник агентства.
Дроны были сбиты вооруженными силами.
Кроме того, еще один БПЛА попытался ударить по окрестностям базы «Эт-Танф» на территории Сирии близ границы с Ираком. Аппарат сбили.
Атаки были зафиксированы после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ирак. Глава Госдепа потребовал от Багдада обеспечить защиту баз с военным присутствием Штатов.
Ранее два дрона ударили по военной базе США «Харир» на севере Ирака, напоминает RT.
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