СМИ: Дроны атаковали базы США после визита Блинкена в Ирак

«Два беспилотника атаковали военную базу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар прошлой ночью и сегодня на рассвете», — указал собеседник агентства.

Дроны были сбиты вооруженными силами.

Кроме того, еще один БПЛА попытался ударить по окрестностям базы «Эт-Танф» на территории Сирии близ границы с Ираком. Аппарат сбили.

Атаки были зафиксированы после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ирак. Глава Госдепа потребовал от Багдада обеспечить защиту баз с военным присутствием Штатов.

Ранее два дрона ударили по военной базе США «Харир» на севере Ирака, напоминает RT.

