Шестеро военнослужащих ВСУ получили от 13 до 15 лет за терроризм в Курской области

Судом установлено, что осужденные вторглись на территорию российского региона в августе и сентябре прошлого года и организовали совместно с сослуживцами огневые позиции в лесопосадках близ населенных пунктов Спальное, Борки, Плехово и Гуево.

Злоумышленники наблюдали за территорией, запугивали мирных жителей, запрещали им передвигаться и препятствовали эвакуации, угрожали и стреляли. а также занимались дезорганизацией местных органов власти.

Ранее стрелку отдельной механизированной бригады ВСУ Роману Батереву 2-й Западный окружной военный суд назначил наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

