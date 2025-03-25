Шестеро военнослужащих ВСУ получили от 13 до 15 лет за терроризм в Курской области
Шестерых бойцов 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ приговорили к лишению свободы на срок от 13 до 15 лет за терроризм в отношении мирных жителей Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Судом установлено, что осужденные вторглись на территорию российского региона в августе и сентябре прошлого года и организовали совместно с сослуживцами огневые позиции в лесопосадках близ населенных пунктов Спальное, Борки, Плехово и Гуево.
Злоумышленники наблюдали за территорией, запугивали мирных жителей, запрещали им передвигаться и препятствовали эвакуации, угрожали и стреляли. а также занимались дезорганизацией местных органов власти.
Ранее стрелку отдельной механизированной бригады ВСУ Роману Батереву 2-й Западный окружной военный суд назначил наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru