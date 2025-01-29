ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Белгородской области
Украинские войска атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Минздрав России.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 29 января, когда медики направлялись к местному жителю, пострадавшему из-за удара БПЛА в Грайворонском районе региона.
Оборудование и сам автомобиль были серьезно повреждены, медики не пострадали. У автомобиля была пробита крыша, а на корпусе остались следы гари.
Ранее двухлетний ребёнок и его мать погибли при атаке дрона, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru