Россиянам рассказали, когда стоит досрочно гасить ипотеку

По его мнению, при досрочном погашении чаще выгоднее сокращать срок кредита. За счёт этого переплата банку уменьшится. Выбор снижения ежемесячного платежа больше подойдёт тем, кому тяжело справляться с нагрузкой.

Парламентарий отметил, что закрывать ипотеку быстрее и любой ценой не следует, так как в этом случае есть риск остаться без финансовой подушки.

«Семья не должна оставаться без финансовой подушки только ради психологического ощущения «жизни без кредита», — заключил Аксененко.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил «Радиоточке НСН», что в Москве банки одобряют семейную ипотеку, если заёмщик зарабатывает минимум 280 тысяч рублей в месяц.