Россиянам рассказали, когда стоит досрочно гасить ипотеку

Досрочное погашение ипотеку в первую очередь подойдёт тем, кто оформлял её по высоким рыночным ставкам последних лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его мнению, при досрочном погашении чаще выгоднее сокращать срок кредита. За счёт этого переплата банку уменьшится. Выбор снижения ежемесячного платежа больше подойдёт тем, кому тяжело справляться с нагрузкой.

Парламентарий отметил, что закрывать ипотеку быстрее и любой ценой не следует, так как в этом случае есть риск остаться без финансовой подушки.

«Семья не должна оставаться без финансовой подушки только ради психологического ощущения «жизни без кредита», — заключил Аксененко.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил «Радиоточке НСН», что в Москве банки одобряют семейную ипотеку, если заёмщик зарабатывает минимум 280 тысяч рублей в месяц.

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
