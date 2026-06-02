Россиянам рассказали, когда стоит досрочно гасить ипотеку
Досрочное погашение ипотеку в первую очередь подойдёт тем, кто оформлял её по высоким рыночным ставкам последних лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
По его мнению, при досрочном погашении чаще выгоднее сокращать срок кредита. За счёт этого переплата банку уменьшится. Выбор снижения ежемесячного платежа больше подойдёт тем, кому тяжело справляться с нагрузкой.
Парламентарий отметил, что закрывать ипотеку быстрее и любой ценой не следует, так как в этом случае есть риск остаться без финансовой подушки.
«Семья не должна оставаться без финансовой подушки только ради психологического ощущения «жизни без кредита», — заключил Аксененко.
Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил «Радиоточке НСН», что в Москве банки одобряют семейную ипотеку, если заёмщик зарабатывает минимум 280 тысяч рублей в месяц.
