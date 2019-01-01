В мире

Шаманов призвал ООН оценить последствия размещения ядерного оружия в Европе

14 мая09:27
Наталья Шатова

Глава комитета Госдумы по обороне в эфире НСН назвал виновных в потенциальной ядерной катастрофе.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США размещают в Европе ядерное вооружение, готовясь к его применению. При этом подключаются неядерные государства. Как пишут РИА Новости, такая позиция грозит поставить мир «на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в интервью НСН возложил ответственность за подобное положение дел и на военных, и на политиков. 

«Линия поведения европейских государств вызывает недоумение. Американцы придумали тренировки какие-то под названием «ядерной миссии», где тренируют тактическую авиацию. И с прошлого года в них принимают участия неядерные европейские страны. На встрече с военными атташе я задал им конкретные вопросы: для чего это делается? Вопросов очень много, их надо обсуждать. Двусторонний формат уже не подходит, надо привлекать Китай и другие ядерные державы. Нужна международная конференция под эгидой ООН, которая оценила бы все угрозы и последствия. Многие европейские военные забыли о последствиях войны, показывают свою пассивность, а политики – безответственность», - заявил Шаманов

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Добавим, Россия выступает против размещения американского ядерного оружия в Европе. В МИД РФ подчеркнули, что на фоне политики США в этой сфере проводить переговоры о заключении договора о полном запрещении ядерного оружия невозможно и ядерное разоружение должно быть постепенным.


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