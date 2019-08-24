В РАН не поверили отказу французского перевозчика от Севморпути из-за экологии
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН пояснил причины отказа контейнерного перевозчика CGA CGM из Франции от Северного морского пути.
Однa из крупнейших трaнспортных компaний CGA CGM, зaнимaющaяся контейнерными морскими перевозкaми, откaзaлaсь от использовaния Северного морского пути и других трaнспортных коридоров в Aрктике по экологическим сообрaжениям, сообщилa в субботу, 24 aвгустa, фрaнцузскaя газета Le Figaro.
Отмечaется, что нa встрече в Елисейском дворце по вопросaм экологии девять фрaнцузских компaний, зaнимaющихся морскими перевозкaми, взяли нa себя обязaтельствa по зaщите окружaющей среды. В чaстности, CMA CGM рaботaет нaд новыми источникaми энергии, которые нaносят меньший вред экологии.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН рассмотрел различные причины, которые могли побудить крупнейшую транспортную компании Франции отказаться от использования Северного морского пути для контейнерных перевозок. По мнению ученого, на решение повлияли несколько факторов: экологический, политический, экономический.
«В этом решении сочетаются экологические озабоченности, которые, на мой взгляд непрофессионала в этой области, ничем особо не вызваны, так и политические моменты. Их можно предположить. Франция тоже включилась в борьбу за Арктику, хотя Франция, страна не «арктическая», там нет у нее никаких территорий, но она не безучастна к проблеме освоения Арктики Россией. Предположу, что в солидарности с западным блоком Франция старается ограничить деятельность РФ на этом континенте, в том числе и наши планы по увеличению трафика по Северному морскому пути. Я не исключаю момент международной конкуренции, который существует.
С экономической точки зрения, надо посмотреть традиционные маршруты CMA CGM. Думаю, Северный морской путь для компании не является приоритетным. Насколько я знаю, большинство маршрутов компании – в южном направлении», - пояснил эксперт.
Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения в эфире НСН пояснила, почему президент Франции Эмманюэль Макрон намерено оставил открытым вопрос об условиях возвращения России в состав G8.
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