Северокорейских дипломатов казнили после провала переговоров с США

В Северной Корее казнили специального представителя страны по политике в отношении Соединённых Штатов Ким Хёк Чхоля из-за провала переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на южнокорейскую газету The Chosun Ilbo.

По данным издания, вместе с Ким Хёк Чхолем были казнены ещё четыре дипломата КНДР, которые участвовали в переговорах. Других участников саммита отправили в исправительные лагеря. Всех их обвинили в шпионаже в пользу Америки.

Уточняется, что казни состоялись через месяц после саммита, сообщает Москва 24.

Напомним, переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись 27-28 февраля в Ханое. По итогам саммита не было достигнуто никаких договорённостей.

Ранее американисты пояснили в эфире НСН, почему КНДР не соглашается на ядерное разоружение в обмен на снятие санкций США.

