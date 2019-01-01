Северокорейских дипломатов казнили после провала переговоров с США
В Северной Корее казнили специального представителя страны по политике в отношении Соединённых Штатов Ким Хёк Чхоля из-за провала переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на южнокорейскую газету The Chosun Ilbo.
По данным издания, вместе с Ким Хёк Чхолем были казнены ещё четыре дипломата КНДР, которые участвовали в переговорах. Других участников саммита отправили в исправительные лагеря. Всех их обвинили в шпионаже в пользу Америки.
Уточняется, что казни состоялись через месяц после саммита, сообщает Москва 24.
Напомним, переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись 27-28 февраля в Ханое. По итогам саммита не было достигнуто никаких договорённостей.
Ранее американисты пояснили в эфире НСН, почему КНДР не соглашается на ядерное разоружение в обмен на снятие санкций США.
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