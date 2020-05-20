«Северный поток» освобождён в Германии от газовой директивы

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение сделать исключение из правил Газовой директивы Евросоюза для газопровода «Северный поток» на 20 лет. Об этом объявила компания-оператор проекта Nord Stream AG. Исключение относится к участку газопровода на территории ФРГ, оно вступает в силу задним числом - с 12 декабря 2019 года.

Как отмечают в Nord Stream AG, при рассмотрении заявки германский регулятор признал, что «Северный поток» внес вклад в безопасность поставок и не повредил конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке. Трансбалтийский газопровод был введен в строй ноябре 2011 года. На данный момент по нему прокачано из России более 345 миллиардов кубометров газа.