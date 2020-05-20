«Северный поток» освобождён в Германии от газовой директивы
Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение сделать исключение из правил Газовой директивы Евросоюза для газопровода «Северный поток» на 20 лет. Об этом объявила компания-оператор проекта Nord Stream AG. Исключение относится к участку газопровода на территории ФРГ, оно вступает в силу задним числом - с 12 декабря 2019 года.
Как отмечают в Nord Stream AG, при рассмотрении заявки германский регулятор признал, что «Северный поток» внес вклад в безопасность поставок и не повредил конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке. Трансбалтийский газопровод был введен в строй ноябре 2011 года. На данный момент по нему прокачано из России более 345 миллиардов кубометров газа.
Ранее сегодня стало известно, что суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, оспаривавших некоторые положения законодательства ЕС относительно газопроводов из третьих стран.
Одно из главных положений директивы обязывает, чтобы поставками и транспортировкой газа управляли разные компании.
Компания Nord Stream 2 AG - оператор строящегося газопровода «Северный поток 2» подала также отдельный иск о полной отмене поправок к газовой директиве ЕС. Оператор считает их дискриминационными и принятыми специально, чтобы помешать реализации проекта газопровода из России.
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