«Северный поток» освобождён в Германии от газовой директивы

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение сделать исключение из правил Газовой директивы Евросоюза для газопровода «Северный поток» на 20 лет. Об этом объявила компания-оператор проекта Nord Stream AG. Исключение относится к участку газопровода на территории ФРГ, оно вступает в силу задним числом - с 12 декабря 2019 года.

Как отмечают в Nord Stream AG, при рассмотрении заявки германский регулятор признал, что «Северный поток» внес вклад в безопасность поставок и не повредил конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке. Трансбалтийский газопровод был введен в строй ноябре 2011 года. На данный момент по нему прокачано из России более 345 миллиардов кубометров газа.

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Ранее сегодня стало известно, что суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, оспаривавших некоторые положения законодательства ЕС относительно газопроводов из третьих стран.

Одно из главных положений директивы обязывает, чтобы поставками и транспортировкой газа управляли разные компании.

Компания Nord Stream 2 AG - оператор строящегося газопровода «Северный поток 2» подала также отдельный иск о полной отмене поправок к газовой директиве ЕС. Оператор считает их дискриминационными и принятыми специально, чтобы помешать реализации проекта газопровода из России.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГазопроводГерманияСеверный Поток
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