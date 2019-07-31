«Северный поток – 2» заработает в Новый год

Начало августа в Москве и Подмосковье будет прохладным

В Москве три человека задержаны за легализацию более двух тысяч мигрантов

Участок голубой ветки метро Москвы в предстоящие выходные закроют

В столице разработают правила езды на сегвеях и гироскутерах

С 1 по 4 августа в столице отпраздную 80-летний юбилей ВДНХ