«Северный поток – 2» заработает в Новый год
Первый газ по «Северному потоку – 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле во время пресс-конференции. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
«Первый газ поступит к полуночи 31 декабря», — ответил Зеле на вопрос журналистов, пишет RT.
К настоящему моменту уложено 70% морского участка будущего газопровода, напомнил глава компании, отмечает «Утро.ру». Согласие на строительство получено от всех стран, чьи территории затрагивает проект, кроме Дании. По предварительным данным, согласие от Копенгагена может быть получено в октябре.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, кто может оказать влияние на несговорчивых датчан в решении вопроса о «Северном потоке – 2».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей