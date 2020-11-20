Северная Македония объявила кризисное положение из-за COVID-19

Власти Северной Македонии объявили о кризисном положении страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что режим введен на ближайшие 30 дней. По информации Минздрава страны, за время пандемии в стране умерли 1,4 тыс. пациентов с COVID-19 из 52,4 тыс. Зарегистрированных заражений.



Отмечается, что это облегчит властям финансирование борьбы с коронавирусом. Решение было принято в пятницу на заседании совета национальной безопасности.



Ранее в Сеуле объявили о третьей волне заражения коронавирусом. По данным властей, число новых заражений в Сеуле за минувшие сутки составило 218, что стало максимальным показателем с начала августа.



