Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
19 марта 202307:40
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Япония призвала находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и связываться с властями.
Ранее Пхеньян испытал ракету «Хвасон-17» в ответ на учения Сеула и Вашингтона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru