Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

СМИ: КНДР запустила две ракеты с подводной лодки

Япония призвала находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и связываться с властями.

Ранее Пхеньян испытал ракету «Хвасон-17» в ответ на учения Сеула и Вашингтона.

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