Пхеньян испытал ракету «Хвасон-17» в ответ на учения Сеула и Вашингтона

Это стало ответом на военные учения США и Южной Кореи. Ракета пролетела около 70 минут и упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. По данным японских военных, дальность полета составила 1 тысячу километров.

Как отмечается, испытаниями на месте запуска руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее власти КНДР сообщили о запуске баллистических ракет класса «земля-земля».

