Пхеньян испытал ракету «Хвасон-17» в ответ на учения Сеула и Вашингтона

Северная Корея провела 16 марта испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

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Это стало ответом на военные учения США и Южной Кореи. Ракета пролетела около 70 минут и упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. По данным японских военных, дальность полета составила 1 тысячу километров.

Как отмечается, испытаниями на месте запуска руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее власти КНДР сообщили о запуске баллистических ракет класса «земля-земля».

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