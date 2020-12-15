СМИ: Северная Корея закупила вакцину «Спутник V» от коронавируса
КНДР закупила российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщила японская газета «Асахи» со ссылкой на источники.
Сумма контракта, как и объем партии препарата неизвестен, пишут «Известия». Выборочно «Спутник V» уже начали вводить представителям Трудовой партии Кореи.
Неизвестно, получил ли вакцину глава Северной Кореи Ким Чен Ын.
В КНДР не сообщалось ни об одном случае инфицирования коронавирусом.
Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса заставила КНДР пойти на сближение с южным соседом, передает РИА ФАН.
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