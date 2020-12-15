СМИ: Северная Корея закупила вакцину «Спутник V» от коронавируса

КНДР закупила российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщила японская газета «Асахи» со ссылкой на источники.

Сумма контракта, как и объем партии препарата неизвестен, пишут «Известия». Выборочно «Спутник V» уже начали вводить представителям Трудовой партии Кореи.

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Неизвестно, получил ли вакцину глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

В КНДР не сообщалось ни об одном случае инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса заставила КНДР пойти на сближение с южным соседом, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаСеверная Корея
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