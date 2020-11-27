Фармкомпании Южной Кореи заявили о кибератаке со стороны КНДР

Национальная разведслужба (НРС) Республики Корея сообщила о попытке хакерской атаки Пхеньяна на южнокорейские фармацевтические компании, которые занимаются разработкой коронавируса. Об этом заявила депутат парламента Ха Дэ Гюн.

Отмечается, что депутат на брифинге с представителями НРС не уточнила точное количество и не назвала компании, которые подверглись атаке.