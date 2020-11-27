Фармкомпании Южной Кореи заявили о кибератаке со стороны КНДР
Национальная разведслужба (НРС) Республики Корея сообщила о попытке хакерской атаки Пхеньяна на южнокорейские фармацевтические компании, которые занимаются разработкой коронавируса. Об этом заявила депутат парламента Ха Дэ Гюн.
Отмечается, что депутат на брифинге с представителями НРС не уточнила точное количество и не назвала компании, которые подверглись атаке.
В Северной Корее регулярно заявляют об отсутствии необходимости использовать внешние ресурсы для борьбы с коронавирусом. По официальным данным, с начала пандемии в стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru