Фармкомпании Южной Кореи заявили о кибератаке со стороны КНДР

Национальная разведслужба (НРС) Республики Корея сообщила о попытке хакерской атаки Пхеньяна на южнокорейские фармацевтические компании, которые занимаются разработкой коронавируса. Об этом заявила депутат парламента Ха Дэ Гюн.

Отмечается, что депутат на брифинге с представителями НРС не уточнила точное количество и не назвала компании, которые подверглись атаке.

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В Северной Корее регулярно заявляют об отсутствии необходимости использовать внешние ресурсы для борьбы с коронавирусом. По официальным данным, с начала пандемии в стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

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ФОТО: flickr
ТЕГИ:ХакерыФармацевтикаЮжная КореяСеверная Корея
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