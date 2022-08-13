Северная Корея отменила масочный режим

Требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции отменили в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Такие меры были введены ранее в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

«В связи с преобразованием всех регионов страны в зону карантинной безопасности и понижением уровня общегосударственного карантина, обязательные меры по ношению масок сняты во всех регионах, кроме городов и уездов на всей приграничной территории», — отмечает агентство.

В то же время власти КНДР порекомендовали населению носить медицинские маски при наличии симптомов острых респираторных заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКНДР
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