Северная Корея отменила масочный режим
Требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции отменили в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Такие меры были введены ранее в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
«В связи с преобразованием всех регионов страны в зону карантинной безопасности и понижением уровня общегосударственного карантина, обязательные меры по ношению масок сняты во всех регионах, кроме городов и уездов на всей приграничной территории», — отмечает агентство.
В то же время власти КНДР порекомендовали населению носить медицинские маски при наличии симптомов острых респираторных заболеваний.
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