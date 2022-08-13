Северная Корея отменила масочный режим

Такие меры были введены ранее в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

«В связи с преобразованием всех регионов страны в зону карантинной безопасности и понижением уровня общегосударственного карантина, обязательные меры по ношению масок сняты во всех регионах, кроме городов и уездов на всей приграничной территории», — отмечает агентство.

В то же время власти КНДР порекомендовали населению носить медицинские маски при наличии симптомов острых респираторных заболеваний.

