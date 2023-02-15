Севастополец попытался уничтожить пункт сбора гумпомощи жителям Донбасса

Сообщается, что молодой человек основал радикальное неформальное движение «Украинский севастопольский корпус» и призывал в собственном Telegram-канале к терактам на объектах критической инфраструктуры и уничтожению военнослужащих Вооруженных сил России.

В отношении юноши возбуждены дела по статье о покушении на совершение террористического акта, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее задержанный в Московском регионе диверсант заявил, что был вынужден выполнять задания СБУ под угрозой физической расправы над его дочерью. Об этом сообщило агентство НСН.

