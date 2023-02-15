Севастополец попытался уничтожить пункт сбора гумпомощи жителям Донбасса
Двадцатилетний севастополец, планировавший поджог топливного склада, также предпринимал попытки поджечь пункт сбора гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР летом 2022 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Сообщается, что молодой человек основал радикальное неформальное движение «Украинский севастопольский корпус» и призывал в собственном Telegram-канале к терактам на объектах критической инфраструктуры и уничтожению военнослужащих Вооруженных сил России.
В отношении юноши возбуждены дела по статье о покушении на совершение террористического акта, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Ранее задержанный в Московском регионе диверсант заявил, что был вынужден выполнять задания СБУ под угрозой физической расправы над его дочерью. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Эстония депортировала организатора акций «Бессмертного полка»
- Севастополец попытался уничтожить пункт сбора гумпомощи жителям Донбасса
- Страны НАТО решили создать общую сеть спутниковой разведки
- Столтенберг: в НАТО создадут орган по защите критической подводной инфраструктуры
- Додон назвал Санду главной проблемой Молдавии
- Госдума РФ денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
- Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили условия Турции для вступления в НАТО
- Психолог рассказала, как легко пройти собеседование
- Иосиф Пригожин заразился «Кракеном»
- Столтенберг: НАТО поддержит оборонный потенциал Грузии и Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru