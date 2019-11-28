Сеул заявил о запуске КНДР неопознанного снаряда
Запуск снаряда неустановленного типа совершил Пхеньян в этот четверг, 28 ноября. Об этом заявили в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея, пишет Yonhap.
«КНДР произвела запуск снаряда неопределенного типа», — цитирует заявление штаба RT.
Предположительно, пущенная ракета упала в Японское море за пределами эксклюзивной экономической зоны страны. Источник в военном ведомстве Японии сообщил, что угрозы для Токио нет. Других подробностей не приводится.
Ранее, 31 октября, военные Корейской Народно-Демократической Республики выполнили запуск не менее одного снаряда в направлении к Японскому морю.
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