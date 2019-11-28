Сеул заявил о запуске КНДР неопознанного снаряда

Предположительно, пущенная ракета упала в Японское море за пределами эксклюзивной экономической зоны страны. Источник в военном ведомстве Японии сообщил, что угрозы для Токио нет. Других подробностей не приводится.

Ранее, 31 октября, военные Корейской Народно-Демократической Республики выполнили запуск не менее одного снаряда в направлении к Японскому морю.

