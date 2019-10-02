В Японии рассказали о разделившейся ракете КНДР

2 октября 201909:03

Министр обороны Японии Таро Коно заявил о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая во время полета достигла максимальной высоты и разделилась на две части, сообщает RT.

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Министр уточнил, что одна часть ракеты упала эксклюзивной экономической зоне Японии – примерно в 350 километрах от побережья префектуры Симанэ.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил протест действиям Пхеньяна. Глава правительства напомнил, что северокорейские ракетные запуски нарушают резолюцию Совета безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что Пхеньян запустил не одну, а две баллистические ракеты, сообщает Газета.ру

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
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